Basquetebol: fim de semana com mais três títulos para o BCVR

Depois de ter conquistado o seu primeiro título da época 2021/2022 no dia 5 de dezembro, com a vitória das Iniciadas Femininas (Sub-14) no Campeonato Inter-regional, o BCVR granjeou mais três títulos inter-regionais na semana que passou, enriquecendo a sua sala de troféus e garantindo o direito de representar a região nas 3 competições nacionais, com início em janeiro e fevereiro de 2022.

As Juniores Femininas (Sub-19) ergueram a taça no Campeonato Inter-regional da classe de forma antecipada, com a vitória diante do Mirandela BC, por 62-16, em jogo disputado no dia 8 de dezembro. A equipa conquistou o título de forma invicta e o plantel, liderado pelo Treinador António Cortinhas e tendo como adjunta Mafalda Minhava, é formado por Ana Baltazar, Ana Dias, Beatriz Pinto, Inês Feliciano, Inês Ledo, Inês Pires, Lara Lopes, Sofia Coutinho, Sofia Nunes, Matilde Martins e Margarida Monteiro.

A saga de títulos continuou no fim de semana, em dose dupla. No sábado, os Iniciados Masculinos conquistaram o cetro com uma vitória no dérbi vila-realense. Um título merecido para a equipa que pugnou pela sua conquista. Comandados por Maycon Lemos e David Bessa, integram o plantel os seguintes jogadores: Afonso Ledo, Diogo Bento, Francisco Carvalho, Francisco Manarte, Francisco Monteiro, Guilherme Luna, Guilherme Rodrigues, João Tinoco, José Fraga, José Monteiro, José Pinto, Leonardo Dias, Pedro Feliciano e Tomé Pinto.

O último título do fim de semana foi conquistado pelos Cadetes Masculinos (Sub-16), com a vitória no dérbi diante da ADCE Diogo Cão. A Equipa foi comandada pelo Treinador António Cortinhas, coadjuvado por Luís Álvaro e Rodrigo Moura e do plantel fazem parte os atletas campeões: Alex Almeida, António Lamas, Carlos Bessa, Diogo Santos, Duarte Oliveira, Duarte Pereira, Eduardo Barros, Francisco Carvalho, João Colaço, João Lisboa, João Nunes, Joel Silva, José Pinto, Martim Costa, Miguel Rego, Rafael Fernandes, Rafael Gama e Tomás Ribeiro.

No escalão de Juniores Masculinos (Sub-18), a vitória no Campeonato Inter-regional sorriu para a ADCE Diogo Cão, que venceu as duas partidas da final. Uma palavra de apreço e incentivo aos Lobos, que lutaram com galhardia nos dois jogos e que acabaram por discutir o título até ao fim.

Uma referência para a Equipa Sénior Feminina, que recebeu e venceu o Campo Sobrado, em jogo a contar para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Feminina, por 62-29. Num jogo com uma clara melhoria da equipa, um resultado final que pode servir de tónico para os embates que faltam jogar.