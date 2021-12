Basquetebol: fim de semana completo com mais dois jogos no feminino

Sortes distintas para as Seniores e para as Iniciadas Femininas

Numa fase da época em que os Campeonatos Inter-regionais chegaram ao seu termo, com a atribuição dos títulos resolvida, a jornada do fim de semana marcou o fim do Campeonato Inter-regional de Sub-14 femininos. Com a questão do título já resolvida a seu favor e por antecipação, as Iniciadas do BCVR viajaram até Mirandela e venceram o clube local (Mirandela BC) por 82-12. A equipa terminou assim invicta no campeonato e segue agora para o Campeonato Nacional, em representação da região.

Para o campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, o BCVR recebeu o Juventude Pacense no sábado passado, tendo sofrido uma derrota por 57-62 e ocupando agora o 6.º posto do Grupo Norte B. Num jogo extremamente equilibrado, demonstrado pela marcha do marcador nos 4 períodos (12-15; 16-18; 14-12; 15-17), a sorte sorriu para as pacenses, que souberam vencer o jogo nos detalhes. Uma nota positiva para as Lobas, que atravessam uma época com muitas dificuldades e com diversas lesões e ausências, o que acaba por prejudicar o rendimento da equipa. A equipa, treinada por António Cortinhas, alinhou com Claire Martins (11 p), Margarida Monteiro (11 p), Francisca Marinho (1), Mafalda Minhava (6 p), Leonor Rodrigues (13 p), Lara Lopes (2 p), Raquel Queirós (11 p), Inês Feliciano (2) e Maria João Pádua. A equipa regressa aos jogos no dia 8 de janeiro, para enfrentar o GD Bolacesto.