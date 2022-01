Basquetebol: fim de semana gelado para as cores do BCVR

Seniores Masculinos: apesar das dificuldades, o apuramento está à vista

Os Lobos disputaram 2 jogos no fim de semana de 22 e 23 de janeiro, com sortes distintas. Na primeira partida do fim de semana, o BCVR venceu com tranquilidade o Paredes BC, por 65-30. No jogo mais importante da jornada, os Lobos acabaram por sair derrotados do confronto com o FC do Porto/Sub23, o líder da Série C, por 76-53. Este resultado atirou o BCVR para o 3.º lugar da série, o que faz depender a passagem à fase seguinte do Campeonato Nacional da 2ª Divisão duma vitória no último jogo desta fase (diante do CTM de Vila Pouca de Aguiar), para além de ser necessário espe-rar pelos resultados dos outros grupos, que vai permitir o apuramento dos 2 melhores terceiros classificados. Apesar desta dependência, o BCVR está em boa posição para alcançar este objetivo, fruto da boa campanha realizada até ao momento, com apenas 3 derrotas.

Fase de apuramento para os nacionais de Sub-14

As equipas de Sub-14 do BCVR participaram em mais uma jornada da fase de apuramento para o Campeonato Nacional.

No caso dos Sub-14 Masculinos, os Lobitos disputaram 2 jogos no fim de semana, tendo sido derrotados pelo FamaBasket (Famalicão), por 58-38. No domingo, dia 23 de janeiro, o BCVR recebeu o SC Maria da Fonte, campeão distrital de Braga, e acabou por sofrer nova derrota, por 42-60. Vida difícil para os vila-realenses, com uma equipa ainda muito jovem e perante adversários mais rodados e no último ano do escalão, o que se traduz por um poderio físico mais evidente.

As Lobitas do BCVR também estiveram em jogo no fim de semana, marcado por nova jornada dupla, facto que se traduz por uma exigência para a equipa. No dia 22 de janeiro, o BCVR deslocou-se ao Pavilhão do Creixomil, para enfrentar o Vitória de Guimarães. O resultado do jogo disputado foi de 49-48 a favor do clube minhoto. No segundo jogo da jornada, as Lobitas receberam o SC de Braga e saíram derrotadas pelo placar de 39-50.