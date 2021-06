Basquetebol: lobas deixam fugir a liderança do Grupo

BASKET CLUB DE VILA REAL 61-69 Juventude Pacense

Depois de ter segurado a liderança da sua série durante duas semanas, o BCVR acabou por deixar fugir o posto, com a derrota sofrida diante do Juventude Pacense. Contudo, a derrota não beliscou a classificação das Lobas à fase seguinte da Taça Nacional. As Lobas garantiram assim matematicamente o objetivo de passar à fase final da prova.

Num jogo que teve como nota dominante o equilíbrio, o terceiro período acabou por ser decisivo na definição da equipa vencedora da partida. A Juventude Pacense soube aproveitar essa fase do encontro para alcançar uma vantagem de 8 pontos, que se revelou determinante. De notar que dois períodos do encontro terminaram empatados, o que espelha o equilíbrio, desfeito apenas pela maior eficácia e aproveitamento da equipa pacense. Destaque para a performance pontual de Raquel Queirós (16 pontos) e Margarida Monteiro (13 pontos).

Com este resultado e o segundo lugar do Grupo, a meia-final Norte será disputada com o Bolacesto, com a primeira mão a acontecer na próxima quinta-feira, dia 10 de junho. A segunda partida da meia-final disputa-se no domingo, dia 13 de junho.

Pavilhão Municipal de Paços Ferreira | 06/06/2021

Parciais: 17-17 | 12-14 | 20-10 | 20-20

BCVR: Margarida Monteiro (13), Francisca Marinho (3), Mafalda Minhava, Ana Baltazar (7), Leonor Rodrigues (8), Beatriz Pinto, Floor Weustink (3), Rita Cunha (3), Lara Lopes, Eva Santos, Maria Costa (8) e Raquel Queirós (16).

Treinador: António Cortinhas