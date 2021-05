Basquetebol: lobas do BCVR continuam a somar triunfos na Taça Nacional

Viagem ao recinto do Leça rendeu segunda vitória na prova

GD Leça 52–53 BASKET CLUB DE VILA REAL

Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira

Parciais: 07-12 | 09-17 | 20-12 | 16-12

BCVR: Ana Vieira, Francisca Marinho (3), Mafalda Minhava (7), Margarida Monteiro (10), Ana Sampaio (5), Leonor Rodrigues (6), Beatriz Pinto, Floor Weustink (2), Maria Costa, Raquel Queirós (8), Rita Cunha (12) e Eva Santos.

Treinador: António Cortinhas

Depois de uma estreia auspiciosa na primeira jornada da Taça Nacional, as Seniores Femininas voltaram a alcançar nova vitória, muito sofrida e pela margem mínima de diferença.

As condições do piso do Pavilhão Municipal, com muita humidade acumulada devido ao tempo registado nos últimos dias, acabaram por dificultar a tarefa de todas as atletas e tornando o jogo muito quezilento. As Lobas entraram bem na partida e durante a primeira parte acabaram por dominar as operações, conseguindo uma vantagem de 13 pontos no marcador (16-29), fruto dessa supremacia nesses dois períodos. A face do jogo acabou por mudar na segunda parte. Após a segunda falta antidesportiva assinalada a Margarida Monteiro, que acabou por ditar a sua exclusão do jogo, bem como a lesão sofrida por Mafalda Minhava, a juntar aos problemas físicos de Leonor Rodrigues e Francisca Marinho (que foram poupadas na primeira parte do encontro), as Lobas foram obrigadas a trabalhos forçados para conseguir manter a vantagem alcançada. Um bom resultado para a equipa vila-realense, que ainda não realizou nenhum jogo no seu reduto e que já amealhou 2 vitórias fora de casa.