Basquetebol: Lobas do BCVR eliminadas da Taça Nacional

Derrota diante do Bolacesto terminou com o sonho de atingir a final

GD Bolacesto 61 – 56 Basket Club de Vila Real

Um autêntico balde de água fria caiu sobre as Lobas, que viram assim escapar a continuidade na Taça Nacional. Depois de ter vencido na primeira mão o seu adversário em Vila Real no dia 10 de junho pela margem mínima (51-50), era esperado um jogo difícil no Porto. E de facto foi assim que aconteceu. O equilíbrio foi a nota dominante de toda a partida. A pontuação manteve-se aproximada ao longo de toda a partida e as vila-realenses até tiveram a oportunidade de resolver o jogo a seu favor, tendo angariado uma vantagem pontual de 10 pontos ainda na primeira parte. Mas à medida que o jogo se aproximou da sua fase final, o nervosismo tomou conta das Lobas, que acabaram por acusar a pressão e importância da partida, acabando por claudicar no último período, controlado pelo Bolacesto. Destaque para a performance pontual de Kika Marinho (15 pontos) e Raquel Queirós (12 pontos), mas que acabou por não ser o suficiente para alcançar a vitória.

Ficha do Jogo

Pavilhão Municipal Salvador Guedes | 13/06/2021

Parciais: 11-15 | 14-12 | 12-10 | 24-19

BCVR: Margarida Monteiro (10), Francisca Marinho (15), Mafalda Minhava, Ana Baltazar (3), Leonor Rodrigues (10), Beatriz Pinto, Floor Weustink (2), Rita Cunha (4), Lara Lopes, Eva Santos, Maria Costa e Raquel Queirós (12).

Treinador: António Cortinhas