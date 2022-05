Basquetebol: Lobas do BCVR seguem para a fase final da Taça Nacional

Triunfo à tangente garantiu a classificação

BC Vila Real 49 – 48 GD Juventude Pacense

Pavilhão Municipal dos Desportos | 07/05/2022

Parciais: 13-16 | 11-11 | 15-08 | 10-13

BCVR: Margarida Monteiro (22), Francisca Marinho (11), Mafalda Minhava (cap) (2), Ana Sampaio (2), Leonor Rodrigues (2), Beatriz Pinto, Floor Weustink (2), Lara Lopes, Raquel Queirós (8) e Inês Feliciano.

Treinador: António Cortinhas

O BCVR garantiu no fim de semana a classificação para a fase final da Taça Nacional de Seniores Femininas, concluindo a sua participação na Série A com 8 vitórias e sem conhecer a derrota e na liderança da série. Na jornada dupla disputada, as Lobas averbaram 2 vitórias, diante da Juventude Pacense e do CB de Viana.

No primeiro e decisivo jogo da jornada dupla, disputado no dia 7 de maio, as Lobas receberam o GD Juventude Pacense, o seu mais direto competidor na classificação. Uma vitória garantia desde logo a passagem às finais da Taça. Apesar da vitória alcançada na primeira volta, o jogo adivinhava-se complicado para as vila-realenses. E a antevisão acabou por ser confirmada na partida. Com uma entrada forte, as pacenses conseguiram um ascendente nos 2 primeiros períodos da partida e superiorizaram-se no marcador, seguindo para o intervalo com uma vantagem pontual de 3 pontos (24-27). Mas o regresso para a segunda parte da partida revelou uma nova postura das Lobas, que tiveram um terceiro período francamente melhor e que permitiu virar o marcador a seu favor. O 4º e último período acabou por ser dramático, com as pacenses a voltarem a discutir o jogo, o que acabou por trazer a emoção até ao último segundo da partida. No final, a vitória acabou por sorrir para a equipa de Vila Real. No segundo jogo da jornada, as Lobas deslocaram-se a Viana do Castelo e acabaram por conquistar nova vitória, terminando assim a sua participação de forma invicta.

Equipas de formação em jogo

Para além da equipa sénior, as equipas de formação estiveram em jogo neste fim de semana. A equipa de Sub-14 feminina recebeu e venceu o Barca BC por claros 81-28. Com este resultado, as Lobitas assumiram a liderança do Grupo 6 do Torneio Interassociações. A equipa de Sub-18 masculina deslocou-se a Paços Brandão e saiu derrotada por 68-66 diante do GRI Brandoense. Com este resultado, a equipa vila-realense ocupa a terceira posição do Grupo 5 do Torneio Interassociações, com uma vitória e uma derrota. Por último, a equipa de Sub-12 do BCVR venceu a ADCE Diogo Cão por 123-0, em jogo a contar para o Torneio Interdistrital de Sub-12/13.