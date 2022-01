Basquetebol: Lobas sofrem desaire na visita ao Bolacesto

Primeiro período acabou por ditar a sorte do BCVR

GD Bolacesto BC 61-41 Basket Club de Vila Real

Pavilhão Municipal das Pedras

Parciais: 17-05 | 13-11 | 19-16 | 12-09

BCVR: Claire Martins (2 p), Francisca Marinho (8 p), Mafalda Minhava (2 p), Ana Sampaio (2 p), Leonor Rodrigues (18 p), Lara Lopes (4 p), Raquel Queirós (5 p), Inês Feliciano. Treinador: António Cortinhas.

Em jogo a contar para a 9.º jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, o BCVR deslocou-se ao Pavilhão das Pedras (Gaia) para defrontar o GD Bolacesto, tendo saído derrotada no encontro por 61-41. A equipa ocupa agora a 6.ª posição do Grupo Norte B, com 2 vitórias e 7 derrotas.

Assolada por inúmeras lesões e afetada ainda por 2 casos de COVID-19 de última hora, as Lobas acabaram por entrar debilitadas para a partida. E o primeiro período do encontro foi o espelho do momento difícil que a equipa atravessa. Revelando dificuldades para contrariar a força da equipa gaiense, as Lobas foram presa fácil para o Bolacesto, que abriu uma vantagem confortável de 12 pontos, que se revelou decisiva para abordar o encontro. Apesar das Lobas terem melhorado nos períodos seguintes e discutido todos os períodos, a reação não foi suficiente para evitar a derrota. Nota positiva para a boa pontuação de Leonor Rodrigues (18 pontos). Na próxima jornada, a disputar no dia 15 de janeiro, o BCVR recebe o UAA Aroso, em jogo a disputar no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, às 21 horas.