Basquetebol: lobas venceram dérbi vila-realense

Competição nos escalões de formação continua com o seu regresso

Seguindo o plano de retoma das competições nos escalões de formação, neste domingo também o BCVR se destacou em Sub-19 Femininos com uma vitória de 48-31 contra a ADCE Diogo Cão. Neste regresso sempre saudado, o jogo teve um início marcado por uma intensa disputa e muito equilibrada.

Contudo, no regresso dos balneários, o cariz da partida alterou-se, com as Lobas a tomarem o comando das operações e a construírem uma vantagem pontual até ao final do encontro.