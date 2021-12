Basquetebol: Lobos alcançam liderança isolada na CNB2

NCR Valongo 52 – 56 Basket Club de Vila Real

Pavilhão do Campo (Valongo) | 11/12/2021

Parciais: 13-08 | 04-13 | 18-16 | 17-19

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (14 p), Rodrigo Fonte, José Benídio, Carlos Vilela (16 p), Alexandre Monnet, Gabriel Borges, Miguel Almeida (5 p), Ricardo Sousa (5 p), Rodrigo Lima (12 p) e Lucas Costa (4 p). Treinador: Ricardo Stringfellow. Adjunto: Marco Teixeira

Depois de sofrer uma pesada derrota na primeira jornada, diante do NCR Valongo, poucos acreditariam que os Lobos pudessem fazer a campanha que estão a realizar no Grupo C do CNB da 2.ª Divisão de Seniores. Mas no fecho da jornada 8, na visita que marcou o início da segunda volta, precisamente diante do carrasco que tinha determinado a sua única derrota na prova (o NCR Valongo), os Lobos saltaram com todo o vigor para cima do seu adversário e abocanharam a liderança isolada do Grupo, somando a sua sétima vitória consecutiva. Um resultado muito importante para o caminho do apuramento para a fase seguinte da competição.

Da vitória alcançada a ferros, o maior destaque vai para a atitude defensiva dos vila-realenses, que estiveram coesos e muito seguros nesse capítulo, compensando desta forma o menor acerto ofensivo, sobretudo ao nível da finalização. A evolução do marcador ao longo da partida demonstra essa supremacia defensiva, num jogo com baixa pontuação e muito equilibrado, sendo decisiva a vantagem alcançada no segundo período para as contas finais do encontro (4-13). Nota também para a capacidade de controlar o ritmo da partida, o que revelou maturidade dos Lobos e que acabou por também ser importante para alcançar o triunfo, nunca perdendo o norte num jogo muito equilibrado e discutido até ao fim. Individualmente, nota positiva para a atuação de Miguel Vilela (16 pontos e 14 ressaltos), Pedro Carvalhal (14 pontos e 12 ressaltos), e Rodrigo Lima (12 pontos, 10 ressaltos e 4 assistências).

Na próxima jornada, a disputar no dia 18 de dezembro (sábado), às 21 horas no Pavilhão da Escola Morgado de Mateus, o BCVR recebe o Juventude Pacense. A classificação do Grupo Norte C ficou assim ordenada: