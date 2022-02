Basquetebol: Lobos começam bem a segunda fase do Campeonato

Vitória em Valongo concretizou-se nos últimos minutos da partida

NCR Valongo 47 – 56 Basket Club de Vila Real

Pavilhão do Campo (Valongo) | 19/02/2022

Parciais: 07-14 | 17-12 | 16-10 | 07-20

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (28 p), João Pavão, Lucas Costa (2 p), Alexandre Monnet, Rodrigo Lima (4 p), Francisco Dias (9 p), Rodrigo Fonte, José Benídio, Carlos Vilela (8 p), Gabriel Borges, Rodrigo Vilela (3 p) e Gonçalo Cruz (2 p).

Treinadores: Marco Teixeira e André Bessa.

O Basket Club de Vila Real arrancou de forma auspiciosa a segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol. Integrado no Grupo Norte A, os Lobos deslocaram-se ao Pavilhão do Campo e voltaram a vencer o NCR Valongo, depois de já ter derrotado o seu adversário na primeira fase da prova.

Foi um jogo difícil para as cores vila-realenses. Apesar de um começo promissor e de um primeiro período com um resultado positivo, o que indiciava algum ascendente dos Lobos sobre os seus adversários, a feição do jogo acabou por alterar-se, com o Valongo a corrigir o seu processo defensivo, facto que colocou grandes dificuldades ao ataque do BCVR, num dia que o tiro exterior esteve uns furos abaixo do normal. Sem conseguir usar o seu jogo interior e com falhas nos passes, os vila-realenses acabaram por ver o seu adversário passar para a frente no marcador.

Com a entrada dos minutos finais do encontro, o Valongo passou a dispor de uma vantagem pontual de 6 pontos, quando faltavam cerca de 3 minutos para o fim. Mas a estrelinha dos Lobos acabou por brilhar nessa fase do jogo. Com uma boa reação e contando com uma defesa férrea, o BCVR acabou por roubar várias bolas, que permitiram vários ataques fulminantes que mudaram o cariz do jogo e permitiram saborear uma vitória muito suada. Assim, num jogo nem sempre bem disputado, salvou-se a competência e resistência dos Lobos para conseguir o mais importante: os dois pontos da vitória.