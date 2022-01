Basquetebol: lobos dão mais um passo rumo à classificação

Mirandela BC 46- 79 Basket Club de Vila Real

Pavilhão da Escola Secundária de Mirandela

Parciais: 17-27 | 10-23 | 06-12 | 13-17

BCVR: Pedro Carvalhal (24 p), Luís Carvalho, Lucas Costa (12 p), Rodrigo Lima (12 p), Rodrigo Fonte (8 p), Tomás Macedo, José Benídio (3 p), Carlos Vilela (15 p), Rui Sousa (2 p), Gonçalo Fernandes (2 p), Rodrigo Fernandes (1 p) e Gabriel Borges. Treinador: Ricardo Stringfellow.

O BCVR iniciou 2022 de forma auspiciosa e manteve a sua excelente campanha no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (CNB2), com uma nova vitória (a nona consecutiva), agora diante do Mirandela BC. Com este triunfo, os Lobos somam 19 pontos (9 vitórias e uma derrota) e continuam a manter intactas as suas aspirações de classificação para a fase seguinte da prova.

Depois da pausa para as festividades do final do ano, o Campeonato regressou neste fim de semana. O BCVR, com inúmeras baixas provocadas por lesões e pela COVID-19, deslocou-se a Mirandela algo limitado, facto que de alguma forma colocou limitações ao conjunto vila-realense. Pese embora essas condicionantes, os Lobos acabaram por saber disfarçar as dificuldades e conseguiram controlar a partida, fruto da sua melhor qualidade individual e coletiva. Apesar de ter revelado altos e baixos ao longo da partida, foi sobretudo na primeira parte da partida que os Lobos acabaram por garantir este novo triunfo, tendo garantido uma vantagem de 23 pontos nessa fase do encontro (27-50). Na segunda parte do encontro, Ricardo Stringfellow acabou por fazer uma rotação na equipa, procurando dar minutos e maior entrosamento aos jogadores menos utilizados ao longo da prova. Individualmente, mais uma nota positiva para a performance de Pedro Carvalhal (24 pontos e 9 roubos de bola) e a eficácia de Lucas Costa nos ressaltos ofensivos e defensivos (16 no total).

Na próxima jornada, o BCVR desloca-se ao Porto para enfrentar o SC Vasco da Gama (16 de janeiro às 16 horas), uma partida muito importante para as contas da classificação.