Basquetebol: lobos espreitam o topo da classificação

Vitória em Vila Pouca de Aguiar confirma bom momento da equipa

CTM Vila Pouca de Aguiar 43 – 95 Basket Club de Vila Real

Pavilhão Dr. Gomes da Costa (VP de Aguiar) | 05/12/2021

Parciais: 07-28 | 12-10 | 05-34 | 19-23

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (20 p), Rodrigo Fonte (12 p), Tomás Macedo (8 p), José Benídio (3 p), Carlos Vilela (9 p), Alexandre Monnet (2 p), Gabriel Borges, Tomás Macedo (8 p), Rui Sousa (4 p), Miguel Almeida (8 p), Rodrigo Vilela (15 p), Rodrigo Lima (8 p) e Lucas Costa (6 p). Treinador: Ricardo Stringfellow. Adjunto: Marco Teixeira

O BCVR continua a manter a senda de vitórias no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, a quinta consecutiva, agora diante do vizinho CTM de Vila Pouca de Aguiar. Com mais esta vitória, os Lobos continuam a sua perseguição ao líder do Grupo Norte C, o NCR Valongo, que assumiu a liderança na semana passada, após a vitória do BCVR diante do FC do Porto. Com 6 jogos disputados e com um jogo em atraso (diante do Mirandela BC, que ocupa o último posto da classificação), o BCVR tem apenas uma derrota na prova e caso vença o jogo em atraso, a disputar na próxima quarta-feira, vai partilhar a liderança com o Valongo no fim da primeira volta do Campeonato.

Quanto ao jogo em Vila Pouca de Aguiar, os Lobos entraram bem na partida e procuraram desde o início resolver a partida a seu favor. Com um plantel mais qualificado, o BCVR tomou conta do jogo e construiu uma vantagem confortável no primeiro período. Contudo, antes do fim da primeira parte, o CTM esboçou uma reação e acabou por vencer o segundo período do jogo, com os Lobos a passarem por uma fase com menor acerto. No regresso dos balneários a postura foi diferente. Com um parcial de 9-0 no primeiro minuto do terceiro período, os Lobos mostraram maior empenho e concentração defensiva e ofensiva e resolveram a partida, com um parcial de 34-5. Um jogo que permitiu ao Treinador Ricardo Stringfellow dar minutos aos jogadores menos utilizados, imprimindo assim ritmo competitivo a todos.

Mais uma vez devemos destacar o coletivo, aqui e ali com jogadas bem gizadas e tiradas dum compêndio. Individualmente, mais uma nota positiva para a atuação de Pedro Carvalhal (20 pontos e 3 assistências), Rodrigo Vilela (15 pontos e 9 ressaltos), Miguel Vilela (9 pontos e 16 ressaltos) e Rodrigo Fonte (12 pontos).

Fim de semana traz o primeiro campeonato para o BCVR

Lobitas alcançam o título Inter-regional num fim de semana

Num fim de semana 100% vitorioso para as cores do BCVR, o destaque desta semana vai inteirinho para a Equipa de Iniciadas (Sub-14), que conquistou o Campeonato Inter-regional do escalão, quando ainda faltam duas jornadas para o fim da prova. Com a vitória folgada diante do GD de Boticas e tendo em conta a derrota do CTM de Vila Pouca de Aguiar, as Lobitas trouxeram o primeiro troféu da época para o covil. Desta forma, a equipa conquistou também a primazia de representar o distrito de Vila Real na prova nacional do escalão.

Comandadas por Mafalda Minhava, as atletas que integraram o plantel e que fazem agora parte da galeria dos titulados do Clube: Maria Rita Teixeira, Maria Leite, Maria Lopes, Beatriz Rodrigues, Eva Afonso, Leonor Teixeira, Carolina Leite, Luana Barros, Maria Morais, Mariana Pinto, Eva Gomes, Ema Conde, Carolina Cardona e Francisca Teixeira. De resto, a equipa de Sub-19 feminina está igualmente próxima da conquista do campeonato, que poderá chegar no dia 8 de dezembro. A vitória tranquila em Boticas escancarou as portas do título. Os Cadetes Masculinos (Sub-16) regressaram às vitórias, para além dos Sub-14 masculinos, com os dois escalões a manterem intactas as expectativas de conquista dos respetivos torneios.