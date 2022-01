Basquetebol: Lobos perdem para o Vasco da Gama e complicam contas da classificação

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

SC Vasco da Gama 63-62 Basket Club de Vila Real

Pavilhão do SC Vasco da Gama

Parciais: 18-16 | 18-15 | 07-13 | 20-18

BCVR: Pedro Carvalhal (27 p), Rodrigo Lima (12 p), Rodrigo Vilela (12 p), Carlos Vilela (7 p), Gonçalo Cruz (4 p), Rodrigo Fonte, Alexandre Monnet, Paulo Subtil, José Benídio, Lucas Costa, Gabriel Borges e Ricardo Sousa. Treinador: Ricardo Stringfellow.

Depois de 9 vitórias consecutivas, o BCVR acabou por sair derrotado pela margem mínima diante do Vasco da Gama, um resultado que veio baralhar as contas da classificação para a fase seguinte do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (CNB2).

Num jogo extremamente equilibrado e discutido até ao último segundo, a sorte do jogo acabou por pender para os portuenses, que nos últimos instantes da partida passaram para a frente do marcador.

Agora, para garantir a classificação sem depender da calculadora e dos resultados dos adversários, será absolutamente necessário vencer os 3 jogos que faltam desta fase, respetivamente o Paredes, o FC do Porto e o CTM de Vila Pouca de Aguiar.

Na próxima jornada, o BCVR tem um duplo desafio. No sábado, às 11 horas, o BCVR recebe o Paredes e no dia seguinte desloca-se ao Porto para enfrentar o FC do Porto.

Lobas saem derrotadas diante do Aroso

2ª Divisão Feminina

Basket Club de Vila Real BC 42-53 UAA Aroso

Pavilhão dos Desportos de Vila Real

Parciais: 11-10 | 08-12 | 14-10 | 09-21

BCVR: Claire Martins (5 p), Margarida Monteiro (9 p), Francisca Marinho (10 p), Ana Sampaio, Leonor Rodrigues (12 p), Lara Lopes (2 p), Raquel Queirós (2 p), Inês Feliciano (2 p). Treinador: António Cortinhas.

Em jogo a contar para a 10ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, o BCVR acabou por ser derrotado pelo UAA Aroso. Um quarto período irreconhecível acabou por deitar por terra a esperança de um bom resultado. Mais uma vez foi notória as dificuldades da equipa vila-realense em aguentar o ritmo do jogo, num momento em que a equipa recupera de lesões.

BCVR com grandes dificuldades perante os minhotos

Tiveram início nos dias 15 e 16 de janeiro as fases de qualificação para os nacionais de Iniciados (sub-14) masculinos e femininos.

As jornadas de fim de semana foram pouco auspiciosas para as cores do BCVR. Em Sub-14 Masculinos, o BCVR saiu derrotado diante do SC Maria da Fonte por 63-41, em jogo disputado na Póvoa de Lanhoso. No dia 16 de janeiro, os Iniciados sofreram nova derrota, agora em casa, diante do BC de Barcelos, por 32-58. Dois jogos de grande dificuldade para os Lobitos, que enfrentaram 2 equipas com enorme poderio físico e com maior experiência competitiva.

As Iniciadas Femininas também tiveram jornada dupla. No jogo do dia 15 de janeiro, as Lobitas deslocaram-se ao terreno do SC de Braga, tendo saído derrotadas por 65-36. No jogo do dia 16 de janeiro, as Lobitas acabaram por vencer o encontro diante do BC de Barcelos (20-0), pelo não cumprimento do regulamento federativo.