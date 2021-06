Basquetebol: lobos vencem dérbi e garantem a classificação

Basket Club de Vila Real 66-43 ADCE Diogo Cão

A equipa sénior masculina do BCVR alcançou a sua terceira vitória consecutiva nesta fase da competição e acabou por garantir a tão ansiada classificação para a próxima fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Com esta vitória, os Lobos mantêm o segundo lugar do Grupo Norte C e decidem no próximo fim de semana, diante do NCR Valongo o vencedor do Grupo C, que vai determinar o emparelhamento dos adversários da fase final da prova.

Ta como tinha acontecido no dérbi anterior, o BCVR não encontrou grande resistência da Diogo Cão, que voltou a se apresentar neste jogo com limitações e com muitas baixas por lesão. Naturalmente, os Lobos começaram a construir a vitória desde cedo, acumulando uma vantagem apreciável de 17 pontos na primeira parte da partida. No regresso dos balneários a toada foi ainda mais forte, com um terceiro período avassalador (17-3), ampliando a vantagem para significativos 31 pontos, o que permitiu garantir a vitória e abrandar no último período.

Num jogo em que toda a equipa esteve em bom nível, tanto no aspeto defensivo como ofensivo, destaque para os marcadores do encontro, Pedro Pereira (23 pontos), coadjuvado por Pedro Carvalhal e José Veiga (10 pontos).

Pavilhão dos Desportos de Vila Real | 06/06/2021

Parciais: 22-11 | 13-07 | 17-03 | 14-22

BCVR: Pedro Carvalhal (10), José Veiga (10), Rodrigo Fonte (3), Luís Álvaro, Ricardo Sousa (3), Bruno Martins (5), Tiago Rodrigues (7), João Pavão, Pedro Pereira (23), Luís Costa (2) e Rafael Matos (3).

Treinador: Carlos Areias