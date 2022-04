Basquetebol: seniores do BCVR com resultados distintos

Lobas vencem em Paços de Ferreira e mantém invencibilidade

O BCVR manteve a invencibilidade na Série Norte A da Taça Nacional de Seniores Femininas, ao derrotar o forte conjunto da Juventude Pacense, por 52-45, em jogo disputado no dia 8 de abril em Paços de Ferreira. Concluída a primeira volta desta série, o BCVR segura a liderança de forma imaculada e reforça a sua candidatura para a passagem a fase seguinte da prova.

Foi sem dúvida a melhor partida disputada pelas Seniores Femininas nesta época. Resolvidas as lesões que assolaram a equipa no arranque da temporada, que prejudicaram a equipa ao longo de todo o Campeonato Nacional, a equipa finalmente consegue agora ter todas as suas atletas disponíveis e foi evidente o maior entrosamento das Lobas, que conseguiram fazer um jogo taticamente escorreito, com uma boa circulação de bola e com maior rotação no banco. Mesmo passando por alguns momentos de maior apuro e aperto no marcador, as vila-realenses souberam gerir o jogo e contornar as dificuldades colocadas pelas Pacenses, conseguindo assim a primeira vitória contra esta equipa na época.

Orientada por António Cortinhas, a equipa alinhou com Ana Sampaio (10), Lara Lopes (2), Francisca Marinho (9), Leonor Rodrigues (12), Raquel Queirós (5), Margarida Monteiro (10), Mafalda Minhava (4), Maria João Pádua, Beatriz Pinto e Floor Weustink. Parciais: 08-16; 19-08; 10-12; 08-16.

Segunda derrota compromete o sonho da subida

Os Lobos voltaram a sair derrotados diante do Gafanha, após terem perdido a invencibilidade na semana passada diante da mesma equipa, agora em jogo disputado em Aveiro, por 75-49. Mais uma vez foi evidente a debilidade promovida pela ausência de Pedro Carvalhal, que sofreu uma lesão nos ligamentos que o colocam fora do resto do campeonato.

Apesar dessa baixa, a equipa conseguiu equilibrar as ações e ofereceu resistência, mostrando que poderia, noutras condições, ombrear com o seu adversário. Com este resultado, o sonho da subida do BCVR ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão ficou mais difícil de alcançar. Será preciso agora vencer os 3 jogos que restam para o termo da prova, diante do Anadia e Vagos (em casa) e do FC do Porto (fora).

O BCVR, orientado por Marco Teixeira e Carlos Areias alinhou com João Pavão, Francisco Dias (14), Rodrigo Fonte, Carlos Vilela (8), Lucas Costa, Rodrigo Vilela (12), Alexandre Monnet, José Benídio, Rodrigo Lima (7) e Gonçalo Cruz (8). Parciais: 22-14; 25-18; 13-15; 15-02.