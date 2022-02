Basquetebol: vitória do BCVR na última jornada garantiu a presença na 2.ª fase da CNB2

Basket Club de Vila Real 75-39 CTM de Vila Pouca de Aguiar

Pavilhão dos Desportos de Vila Real

Parciais: 16-08 | 16-13 | 23-07 | 20-11

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (17 p), Tomás Macedo (10 p), José Benídio (7 p), Carlos Vilela (1 p), Gabriel Borges (5 p), João Pavão, Rodrigo Vilela (6 p), Gonçalo Cruz (12 p), Alexandre Monnet (6 p) e Rodrigo Lima (11 p).

Treinadores: Marco Teixeira e Ricardo Stringfellow.

O BCVR teve que esperar pela última jornada para ver garantida a sua vaga na segunda fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. Depois de ter liderado por algumas semanas a Série Norte C, as duas últimas jornadas foram aziagas para as cores do emblema de Vila Real: as duas derrotas (diante do FC do Porto e do SC Vasco da Gama) atiraram o BCVR para a terceira posição da sua série e acabaram por deixar a equipa na dependência de uma vitória contra o CTM de Vila Pouca de Aguiar e torcer para que os terceiros colocados das restantes 5 séries da zona norte não fizessem melhor.

E desta vez a conjugação dos resultados foi favorável aos vila-realenses. Com 3 equipas a disputar as duas vagas possíveis, o BCVR acabou por ficar numa posição muito favorável para alcançar a sua vaga, com a derrota do EM SL Benfica de Oliveira de Azeméis, uma das 3 equipas a disputar o acesso, em jogo disputado no dia 5 de fevereiro, antes do BCVR entrar em campo.

Sabendo desse desfecho, os Lobos entraram em jogo a saber exatamente do que precisavam: vencer o jogo com o CTM. E o BCVR não entrou bem na partida. Apesar da diferença de valores entre os dois conjuntos e tendo o seu objetivo claro, o BCVR, ao contrário do que seria de esperar, não conseguia assumir o controle do jogo. Cometendo erros no seu jogo coletivo e com uma fraca produção no ataque e falhando pontos fáceis, o esperado distanciamento no marcador não aconteceu durante a primeira parte. As equipas foram para o intervalo com um resultado nivelado (32-21). Após o intervalo, o BCVR finalmente conseguiu melhorar o seu desempenho global, alcançando um parcial no terceiro período de 23-07, resultado que garantiu uma vantagem confortável para os Lobos. A vantagem pontual cresceu no quarto período, garantindo desta forma o principal objetivo dos vila-realenses: a classificação para a segunda fase do Campeonato Nacional.