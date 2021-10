Batata do concelho de Montalegre à venda nos estabelecimentos do grupo Sonae

Os produtores do concelho de Montalegre que produziram batata de consumo podem vendê-la (50 cêntimos/Kg), através da Coopbarroso, numa parceria com a Agromontenegro e o grupo Sonae. Os consumidores vão poder adquiri-la nas superfícies comerciais Modelo e Continente. O processo de seleção acontece no armazém do Barracão de onde segue para venda em sacos de dois quilos. Um produto “gourmet” que vai chegar ao consumidor de todo o país.

«Aquilo que deu nome à região, há mais de 30 anos, volta a ter expressão. A batata de Montalegre foi, sem dúvida, o grande motor da divulgação deste território. Estamos perante um ano de boa produção, com várias toneladas para escoar. Em boa hora foi pensada esta parceria com a Agromontenegro e, acima de tudo, com o grupo Modelo e Continente. Será este grupo que fará a venda direta ao consumidor. Montalegre não ficará confinada a esta parceria. Irá fazer o que estava a ser feito nos últimos anos, isto é, levar para os restaurantes grandes encomendas por este país abaixo. Estou convencido que estamos perante uma boa forma de promover a gastronomia do território e dar uma ambição, um pouco mais consistente, aos nossos agricultores», explicou David Teixeira, da Câmara de Montalegre.