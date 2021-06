BCVR alcança passagem à fase seguinte do Nacional

Apesar da derrota em Valongo, Lobos seguem em frente na prova

NCR Valongo 88 – 60 BASKET CLUB DE VILA REAL

A equipa sénior masculina do BCVR terminou a sua participação no Grupo Norte C do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, tendo averbado uma derrota no terreno do NCR Valongo, resultado que deixa a equipa de Vila Real no segundo lugar do grupo. A classificação para a próxima fase, já garantida na jornada anterior, permite ao BCVR seguir em frente na prova, que vai agora entrar na sua fase decisiva.

Na análise a este jogo, de registar as inúmeras baixas no plantel vila-realense, que acabaram por condicionar a abordagem ao encontro. De resto, uma vitória justa da equipa valonguense, sem qualquer discussão.

Com esta classificação, o BCVR vai enfrentar o GD Gafanha, que venceu o Grupo D, com o primeiro jogo agendado para o próximo dia 19 de junho, às 15 horas, no Pavilhão da Escola Morgado de Mateus.