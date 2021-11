BCVR completou 26 anos no passado dia 28 de novembro

O Basket Club de Vila Real assinala com grande alegria o seu 26.º aniversário. Dadas as condições de pandemia e ao calendário desportivo, o Clube decidiu não realizar nenhuma atividade festiva. Importa sobretudo afirmar os valores formativos desta coletividade, que continua a dedicar a sua atividade à formação de jovens, com uma clara orientação para a prática desportiva do basquetebol.

Neste dia tão especial para a Alcateia, o Clube recorda o esforço e dedicação de atletas, treinadores e dirigentes, do passado e do presente, que assumem a sua paixão pelo basquetebol e que “vestem a camisola” do BCVR. Um agradecimento também a todas as instituições que nos apoiam nesse percurso cheio de honra e glória: a Câmara Municipal de Vila Real, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e as Juntas de Freguesia de Vila Real e de Lordelo, esta última um parceiro recente. Uma referência para a comunicação social local, que tem vindo a apoiar a divulgação das atividades do Clube, bem como uma palavra final para todos os encarregados de educação, que ao longo destes 26 anos acreditaram no nosso projeto e na formação desportiva nesta fantástica modalidade, um bem essencial para todos os jovens.