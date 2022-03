BCVR: Emoção até ao fim garante nova vitória no Nacional

Anadia FC 73-75 Basket Club de Vila Real

Pavilhão Municipal de Anadia

Parciais: 20-19 | 15-11 | 13-19 | 14-13 – Prolongamento: 11-13

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (29 p), Lucas Costa (2 p), Alexandre Monnet (2 p), Rodrigo Lima (8 p), Francisco Dias (14 p), Rodrigo Fonte, José Benídio, Carlos Vilela (14 p), Gabriel Borges (2 p), Rodrigo Vilela (2 p) e Gonçalo Cruz (2 p) e Paulo Subtil.

Treinadores: Marco Teixeira e André Bessa.

O Basket Club de Vila Real conquistou o seu segundo triunfo na segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol, contando por vitórias os 2 jogos até agora disputados nesta fase da prova. Depois de ter vencido o Valongo fora e do adiamento do seu jogo em casa diante do Gafanha, o BCVR deslocou-se a Anadia e voltou a conquistar os 2 pontos fora de casa, um importante pecúlio na sua caminhada para a fase final da competição. Com este resultado, os Lobos ocupam o segundo lugar da série A Norte, posição ocupada ex aequo com o Gafanha. A série é liderada pelo FC do Porto, próximo adversário do BCVR, que tem mais um jogo disputado (2 vitórias e uma derrota).

Como já era esperado, o jogo foi renhido e disputado até ao fim. Diante de um adversário difícil e com bons argumentos e que até este jogo estava invicto no Campeonato, os jovens Lobos do BCVR souberam manter uma excelente postura em toda a partida e nunca perderam o norte, discutindo taco a taco a vitória. Apesar de algum ascendente da equipa de Anadia na primeira parte, a diferença pontual manteve-se curta, com diversas alternâncias no marcador ao longo dessa fase do encontro. No regresso dos balneários, os vila-realenses entraram melhor e conseguiram mudar a face do jogo, com um maior acerto tático e conseguindo neutralizar parcialmente a facilidade do tiro de 3 pontos do adversário. No final do 3.º período, o BCVR passou a liderar o marcador com um ponto de vantagem. A emoção e incerteza manteve-se no 4.º período da partida e quando no final deste último período regular o Anadia passou para a frente do marcador, ficou a sensação de que o encontro ficaria decidido para os anadienses. Mas o BCVR encontrou as forças para forçar o prolongamento. E aí, os vila-realenses foram verdadeiros Lobos, lutando com astúcia e inteligência. Com o placar a manter-se alternado e com um empate a 4 segundos do fim e após um desconto de tempo, os vila-realenses conseguiram tirar da cartola uma jogada de qualidade, com Rodrigo Lima a assistir Miguel Vilela debaixo do cesto. Ao soar da buzina e no último momento da partida, a bola entrou no cesto do Anadia e a vitória sorriu ao BCVR. Uma vitória suada e emotiva para os vila-realenses, uma equipa muito jovem e que mais uma vez mostrou uma enorme maturidade durante todo o jogo. Na próxima jornada, o BCVR recebe o FC do Porto, no dia 13 de março, às 18:30 horas, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, em mais um jogo importante para as suas ambições.

Juniores (Masculinos e Femininos) em bom plano venceram os seus encontros

O fim de semana desportivo de 5 e 6 de março ficou completo com mais 4 jogos disputados, a contar para diversas provas regionais e nacionais. Uma nota de destaque para as 2 equipas Juniores do BCVR (masculina e feminina) que obtiveram resultados positivos nos seus jogos. Os juniores (Sub-18) receberam a UD Oliveirense e venceram por 53-40, num jogo sempre complicado diante de um adversário com pergaminhos no panorama nacional. Depois de um começo complicado, os Lobos alcançaram a sua segunda vitória no Torneio Interassociações (Grupo 2) e seguem na vice-liderança do grupo. As juniores femininas (Sub-19) também sorriram neste fim de semana, com uma vitória curta, mas justa, diante do SC Vitória de Guimarães (62-59) a contar para a Taça Nacional do escalão.