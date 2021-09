BE: Luís Santos afirma que autarquia tem “falhado” no apoio ao Barro Preto de Bisalhães

O Deputado José Manuel Pureza esteve, ontem, em Vila Real para visitar, em conjunto com os candidatos autárquicos no concelho de Vila Real, o Barro Preto de Bisalhães.

Após esta visita, o deputado afirmou sentir uma grande admiração pelos que mantêm a arte do Barro Preto viva e cumplicidade com que “luta para que haja condições e para que este trabalho seja reconhecido”. Todavia, José Manuel Pureza não deixou de destacar o sentimento de tristeza com que ficou “por perceber que um bem que é reconhecido internacionalmente como património de grande riqueza”, não é “devidamente apoiado por quem tinha a obrigação de o fazer”. “Quando soube que vinha visitar Bisalhães, fui ao site da Câmara Municipal procurar alguma indicação e não tinha nenhuma. Além disso, quando vim pela A4, esperava alguma orientação, mas não encontrei nenhuma placa. Isso significa que há muitíssimo para fazer”, sublinhou, acrescentando que, enquanto deputado, assume “o compromisso de (…) fazer o que for necessário para que se criem condições”.

“Reconhecimento enquanto Património Imaterial da Humanidade não se traduziu em coisa alguma”

Por sua vez, o candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Vila Real, Luís Santos, declarou que o partido “tem-se batido pela conservação do património”, tendo manifestado essa preocupação anteriormente. “Com esta visita à aldeia de Bisalhães, podemos constar que, efetivamente, o que aqui encontramos não é nada mais do que um punhado cheio de desalento”, descreveu, acrescentando que “as pessoas e aldeia estão votadas ao abandono pelo poder autárquico e pelo poder central”.

Segundo o cabeça de lista, “o reconhecimento enquanto Património Imaterial da Humanidade não se traduziu em coisa alguma”, e a luta do Bloco pretende que esse reconhecimento “tenha efeitos práticos”.

“Certamente, encontrarão no Bloco de Esquerda, um parceiro para levar a voz que lhes falta e o reconhecimento que têm no papel, mas que na prática em nada se traduz, podem contar com o bloco para estar ao seu lado”, reforçou, realçando, ainda, que “as promessas têm de ser cumpridas”.

Por fim, Luís Santos, lamentou o estado degradado em que estão os fornos e frisou que “as promessas têm que ser cumpridas”. “O que queremos é que, de uma vez por todas, a arte de Bisalhães e o património em Vila Real sejam enriquecidos, preservados e tenham uma colaboração efetiva por parte do município que, do nosso ponto de vista, tem falhado”.