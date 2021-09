BE promove ação de campanha na Avenida Carvalho Araújo e na Rua Direita

O Bloco de Esquerda de Vila Real efetuou, esta manhã, uma ação de campanha no centro da cidade, na Rua Direita e na Avenida Carvalho Araújo.

Sobre esta visita, o candidato à Câmara Municipal de Vila Real, Luís Santos, em declarações à Agência Lusa, constatou “com alguma tristeza” o número elevado de lojas encerradas na Rua Direita.

O cabeça de lista, em conversa com os comerciantes, ouviu queixas “da inação” do município e da Associação Comercial e Industrial de Vila Real.

Para Luís Santos, as soluções a esta “desertificação” passariam pela criação de um gabinete de planeamento para ajudar os comerciantes a nível de candidaturas, pela criação de um voucher para a promoção e por mais animação na Rua Direita, para “dar vida ao centro de Vila Real”, nomeadamente no Natal.

concorrência das grandes superfícies”.

Luís Santos referiu que “nem tudo é da responsabilidade da câmara”, mas defendeu que esta “não pode assistir de forma impávida e serena ao delapidar de uma atividade”.

“Também tenho as minhas dúvidas se a loja do cidadão, só por si, será capaz de alavancar esta zona. Quer o Hospital da Luz quer as Águas do Norte e CTT, aqui implementados, a nível de movimento não trouxeram nada de significativo para os comerciantes”, referiu à mesma fonte.

No que diz respeito à Avenida Carvalho Araújo, a queixa apontada foi a falta de estacionamento, uma redução que, segundo o candidato, tem de ser “complementada com outras medidas”, tais como a gratuitidade dos transportes públicos”.

Além disso, após a renovação da avenida, a sua funcionalidade preocupa o Bloco de Esquerda, nomeadamente “a falta de permeabilização”. “Ainda há dois meses houve uma intempérie e as águas foram encaminhadas ou para o hospital ou para as habitações da Rua Marechal Teixeira Rebelo”, afirmou.

O BE quer, ainda, saber se “há algum problema” na ligação entre as águas pluviais e residuais e aponta ainda a “falta de sinalética e de passadeiras” na avenida, considerando tratar-se de uma “questão de segurança” dos peões numa zona onde existe um hospital e o conservatório regional de música.

Fonte: Agência Lusa