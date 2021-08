Bênção das Pastas 2021: a grande obra é acreditar

Nos dois últimos fins de semana, dias 24 e 25 de julho e 31 de julho e 1 de agosto, os alunos finalistas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) celebraram a conclusão do seu respectivo curso. Perto de um milhar de alunos celebraram a sua Bênção das Pastas e Queima das Fitas divididos por estes quatro dias com outras tantas celebrações onde os familiares e amigos não puderam estar presentes mas puderam acompanhar pelas redes sociais da Associação Académica da UTAD (AAUTAD).

O fim do curso académico é um momento marcante no percurso de vida de qualquer estudante e finalmente, depois de ter sido adiada a celebração prevista para maio passado, foi agora possível realizar-se, embora nos moldes que as circunstâncias ditadas pela pandemia permitiram. As celebrações foram um momento de acção de graças pelo percurso realizado e de bênção para o futuro.

Aos finalistas que, terminado o seu curso, entram numa nova etapa da vida, o senhor bispo, D. António Augusto Azevedo, apelou a “não desistir de realizar os sonhos, mesmo quando é difícil”. Comentando o Evangelho de cada um destes domingos, convidou cada um e cada uma a acreditar. Acreditar primeiro em si, no potencial e capacidades de cada um, depois no outro, nos que estão ao lado, e, finalmente, ao nível da fé, em Deus que acredita em nós, nos ama e conhece e caminha sempre a nosso lado. “Cada um tem algo de único a dar para contribuir para um mundo melhor”, acrescentou.

Ao terminar cada uma das celebrações quis apontou-lhes desafios, alguns deles que também o papa Francisco tem lançado aos jovens do mundo inteiro, nomeadamente a atenção ao cuidado do planeta que pede estilos de vida mais simples e sustentáveis e o desafio de ser protagonistas participando ativamente na construção da sociedade e da Igreja.

Ainda neste último domingo, dia 1 de agosto, também o Curso de Enfermagem celebrou a sua missa branca, uma celebração que marca o fim do estágio dos novos enfermeiros que participam vestidos de bata branca e os compromete no serviço à pessoa humana ao fazerem o juramento ético da fundadora, Florence Nightingale.

Muitos parabéns aos finalistas, também aos seus familiares e professores, e, para os que agora enfrentam o desafio do mundo do trabalho nas mais variadas áreas, coragem e força no caminho.

P João Curralejo