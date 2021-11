Encontram-se em execução os trabalhos de beneficiação dos percursos pedonais da Vila de Boticas, nomeadamente da Rua do Fontão, Rua Porfírio Maio Agostinho, Rua Ovídeo André e Rua Ângela de Sousa.

A requalificação enquadra-se na estratégia de beneficiação da rede de percursos pedonais que a Câmara Municipal tem vindo a implementar, no sentido de dotar as vias de melhores condições de acessibilidade e utilização, através do alargamento e pavimentação dos passeios.

Com esta intervenção o Município de Boticas pretende melhorar a segurança e conforto dos utentes da via, corrigindo constrangimentos ao nível do acesso e circulação pedonal, o que contribuirá para uma melhor fruição do espaço público e também para uma mobilidade urbana mais sustentável.

De referir que a obra decorre no âmbito da candidatura NORTE-03-1406-FEDER-000161- “Beneficiação da Rede de Percursos Pedonais da Vila de Boticas – Fase 3“, aprovada através do aviso NORTE-06-2021-26-Mobilidade Urbana Sustentável – 2021, com um investimento total elegível de 121.191,60€ e uma comparticipação FEDER de 103.012,86€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.