Beneficiação da rede viária abrange todas as freguesias de Lamego

A Câmara Municipal de Lamego iniciou a concretização de um plano de beneficiação da rede viária que incluirá todas as freguesias do concelho.

Nos primeiros dias, esta intervenção abrangeu a melhoria do piso dos seguintes arruamentos: Rua Mártir S. Sebastião, Rua das Amoreiras, Urbanização Encosta do Sol e EN226/ Villa Hostilina.

O plano de reabilitação visa garantir melhores condições de circulação aos automobilistas, tendo em conta as prioridades definidas num levantamento prévio. As intervenções vão continuar durante as próximas semanas.