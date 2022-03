Beneficiação de acessos em várias localidades do concelho de Murça

O Município de Murça tem em curso uma importante empreitada de beneficiação de acessos em várias localidades do Concelho.

Encontra-se já terminada a obra de beneficiação rodoviária na localidade de Carva, e, está em fase de conclusão a acessibilidade a Martim, no Concelho de Murça.

Os trabalhos foram executados na via municipal 568, entre o cruzamento da EN-212 e a povoação de Carva, e a via municipal 1185, que liga o cruzamento da 342 e a aldeia de Martim. Nesta localidade, está ainda a ser realizado, o arranjo e requalificação do largo principal e espaço envolvente à capela, assim como o arranjo da estrada de ligação ao concelho vizinho.

A intervenção nestas vias rodoviárias, vêm satisfazer as necessidades das populações que, com maior frequência, as utilizam, disponibilizando um traçado que permite uma circulação mais rápida, cômoda e principalmente mais segura para as pessoas e veículos.

Além destas intervenções, estão definidas outras para avançar em diversas Freguesias, num investimento feito pelo município, com fundos próprios, no valor aproximado de 400 mil euros.

Esta estratégia, difícil e exigente, pretende ao longo deste mandato proceder à realização de obras de conservação e remodelação das infraestruturas existentes no Concelho, melhorando a rede rodoviária municipal que liga as localidades, encontrando respostas mediante as prioridades e necessidades identificadas.

Fonte: CM Murça