No dia 9 de abril, foi consignada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, a obra de Beneficiação do Parque de Lazer de Canedo, na freguesia de Canedo.

A empreitada prevê a criação de uma zona de passadiços, a construção de um edifício de apoio onde funcionará um bar e uma instalação sanitária, pavimentações, plantações de espécies autóctones e a construção de uma zona de estacionamento.

Trata-se de um investimento total de 252.202,101€, comparticipado em 175.032,00€ pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, sendo os restantes encargos suportados pelo Município de Ribeira de Pena.

Esta, que é uma obra há muito aguardada pelos habitantes da freguesia de Canedo, para além de melhorar as condições de acesso a este local, vai também contribuir para que a população possa usufruir deste espaço que se transformará no ex-libris da freguesia.

Este projeto enquadra-se na estratégia municipal de promoção do rio Beça como recurso endógeno diferenciador e atrativo, com vista a enaltecer os recursos existentes e, ao mesmo tempo, servir os residentes e promover o turismo nesta zona do concelho.