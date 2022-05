Beneficiárias do RSI de Lamego criam prendas originais do Dia da Mãe

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego continua a desenvolver um conjunto de importantes iniciativas dirigidas às famílias desfavorecidas do concelho que beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI). A realização de um atelier de trabalhos manuais dedicado ao Dia da Mãe foi a ação mais recente organizada com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e social dos mais carenciados.

A recuperação de materiais e objetos já usados para garantir uma nova utilização foi o desafio lançado às utentes. De resto, foi apenas preciso acrescentar uma pitada de criatividade e uma dose generosa de amor.

A 2 de maio último, no edifício que esta instituição possui na rua da Olaria, doze mulheres ocuparam, à volta da mesa, o seu tempo livre de uma forma mais saudável e partilharam as suas experiências.

O atelier “RSIclar”, promovido pela Equipa Multidisciplinar “entrelaços”, lançou mãos à obra para produzir, de forma artesanal, um presente original de Dia da Mãe. Não é uma tarefa fácil surpreender a Melhor Mãe do Mundo. A escolha recaiu na criação de bonitos e coloridos ramos de flores e suportes de velas.