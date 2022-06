Beneficiários do RSI de Lamego criam mealheiros artesanais

A Misericórdia de Lamego está a desenvolver, desde o início do ano, um leque diversificado de iniciativas, dirigido às famílias que beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI) no concelho.

Durante a atividade mais recente, esta instituição lançou um desafio criativo a vários beneficiários para produzirem, à mão, o seu próprio mealheiro, a partir da recuperação de materiais e objetos usados. O resultado final foi surpreendente: mealheiros bonitos e coloridos que também chamam a atenção para a necessidade dos utilizadores amealharem algumas poupanças.

Este workshop, enquadrado no âmbito do atelier “RSIclar”, foi promovido pela Equipa Multidisciplinar “Entrelaços”. Constituída por uma assistente social, uma psicóloga, uma educadora social e três ajudantes da ação direta, tem como objetivo fundamental implementar um trabalho de proximidade com as famílias, apoiando-as em situações de maior vulnerabilidade social e promover, deste modo, a sua autonomização.