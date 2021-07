Benefício de Vinho do Porto estabelecido em 104 mil pipas

Foi estabelecido o benefício de 104.000 pipas (550 litros cada) de mosto para produção de Vinho do Porto. Este é o principal resultado do Comunicado de Vindima para 2021 aprovado hoje pelo Conselho Interprofissional (CI) do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP).

A quantidade de Vinho do Porto que irá resultar da próxima vindima (benefício) sofre um acréscimo de 12.000 pipas relativamente a 2020, espelhando uma evolução positiva nas vendas ocorridas no primeiro semestre do ano.

“O quantitativo hoje determinado, a par da continuidade de algumas medidas excecionais para mitigar a crise provocada pela pandemia de Covid-19, visam trazer tranquilidade ao setor, contribuindo para contrariar os efeitos desta crise e prevendo-se que estejam assegurados os rendimentos dos viticultores”, defende Gilberto Igrejas, presidente do IVDP.