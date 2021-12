Benvinda Guedes apresentou a obra “Lamego é um Jardim”

O Município de Lamego continua a apoiar ativamente todas as manifestações culturais existentes no concelho, através, por exemplo, da promoção de um vasto conjunto de ações de divulgação de obras da autoria de personalidades locais e regionais e de livros que se debruçam sobre a realidade sociocultural da nossa região.

Neste sentido, o Salão Nobre dos Paços do Concelho foi, a 18 de dezembro, o palco escolhido para a apresentação pública da obra “Lamego é um Jardim”, o quinto livro da autoria de Benvinda da Silva Guedes, com a presença de Catarina Ribeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Durante a sessão pública de apresentação, atuou um trio de cordas da Academia de Música de Lamego e foram declamados alguns poemas da autoria de Benvinda Guedes.

Natural de Lamego, a autora colaborou ao longo da vida, com diversas instituições sociais do concelho: a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Liga dos Amigos de Hospital de Lamego, sendo uma das primeiras voluntárias. No plano literário, publicou anteriormente as obras “Recordando” (2004), “Sorrir à Vida” (2012), “Raio de Sol” (2018) e “Amanhecer” (2020).