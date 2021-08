Até final do mês, o Bibliomóvel percorre as aldeias do concelho de Montalegre com um projeto de nome “Mergulhar na Leitura”. Este projeto tem como objetivo incentivar as pessoas a lerem.

Esta é uma iniciativa promovida pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) que, em conjunto com a Biblioteca Municipal de Montalegre, elabora um mapa da Itinerância dos Serviços do Bibliomóvel de Montalegre.