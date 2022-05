Biblioteca de Murça adere a campanha nacional que vai doar livros à Ucrânia

A Biblioteca Municipal de Murça associou-se a cerca de cinquenta bibliotecas do país, com a finalidade de promoverem uma campanha nacional de “Livros pela Paz”, onde o objetivo é a recolha de livros para serem enviados para a Ucrânia com o intuito de apoiar crianças ucranianas no meio escolar.

Esta campanha surge com o intuito de incentivar a comunidade murcense a colaborar com o objetivo de fazer chegar à Ucrânia livros que serão elos de paz e esperança para crianças, jovens e adultos, sendo que os livros a doar poderão ser entregues nas instalações da Biblioteca Municipal de Murça.

Resultando da cooperação local entre bibliotecas escolares, públicas e outras, nomeadamente no âmbito das Redes Concelhias de Bibliotecas, o produto da recolha efetuada, de acordo com a entidade promotora da iniciativa, deve ser entregue nas bibliotecas públicas, que também estão a participar nesta campanha, apoiada pela Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas.