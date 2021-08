Biblioteca Municipal de Chaves recebe apresentação do novo livro de João Cruz

O flaviense João Ribeiro da Cruz, mestre em criminologia, apresenta no próximo dia 03 de setembro (sexta-feira), pelas 17h00, na Biblioteca Municipal de Chaves, o livro intitulado “Lenocínio Vs. Prostituição – Visão dos Magistrados e Polícias”, com prefácio de José Manuel Fonseca, magistrado do Ministério Público coordenador.

Este livro pretende desmistificar o lenocínio e a prostituição, tendo como causa social apoiar mulheres vítimas de violência doméstica, exploração sexual e tráfico de seres humanos. O autor pretende ainda traçar a realidade social que envolve o ilícito do lenocínio e apresentar as formas que essa criminalidade pode assumir, como e por quem é investigada e quais os casos que conduziram a uma condenação ou à absolvição dos arguidos.

O programa da sessão de apresentação conta com intervenções de representantes da GNR, PSP, Associação da Cruz Vermelha – Delegação de Chaves e Projeto Apoio à Vítima.

A participação é livre, mas sujeita à lotação máxima do espaço.