Biblioteca Municipal de Chaves recebe exposição de pintura “Os Nossos Artistas”

A Sala Polivalente da Biblioteca Municipal vai receber, dia 1 de abril, a Inauguração da Exposição de Pintura “Os Nossos Artistas”, de André Gomes, com a curadoria de Mário Caeiro, numa promoção da reflexão sobre o tempo, a memória e o artista.

Os trabalhos do artista exibem uma escala de grandes dimensões e um registo agressivo, demonstrando a forma como as coisas são indefinidas na nossa mente, assumindo uma deriva nostálgica, onde as personagens das cenas vagueiam entre a vida e a morte, a luz e a sombra, o preto e o branco.

Na arte de pintar, as imagens sofrem uma reconstrução e estabilizam-se sob a forma de uma “última imagem”, que só provisoriamente culmina o processo. Cada obra fecha e abre um ciclo de imagens, como se se tratasse de um filme do mundo, sob o crivo do pensamento artístico.

Mais que uma suspensão gráfica do tempo, o espólio permite-nos surpreender a própria interpretação dinâmica que a memória faz do real, num infinito desdobrar de camadas inter-relacionadas e inter-referenciais.

Numa época em que o digital substitui o manual, a arte assume o papel de resistência, enaltecendo o gesto humano como forma particular e ancestral de conhecimento, sobretudo de memória coletiva e individual.

O flaviense André Graça Gomes, licenciado em artes plásticas pela Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha, desenvolve trabalhos em várias áreas de expressão visual, nomeadamente, vídeo, cinema, cenografia de teatro, pintura e desenho.

A exposição, com entrada gratuita, organizada pelo Município de Chaves, estará patente ao público até dia 28 de abril, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e sábado das 09h30 às 13h00.