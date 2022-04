Biblioteca Municipal de Chaves volta a dinamizar “Hora do Conto”

A Biblioteca Municipal volta a dinamizar a atividade “Hora do Conto”, todas as quintas-feiras, com duas sessões de leitura – às 10h30 e 14h30 – dirigidas ao Pré-escolar e 1º Ciclo.No passado dia 22, o Externato AEIOU participou na atividade, que contou com a presença de 23 crianças dos 3 aos 9 anos.

Além da leitura das histórias “Pede um desejo” e “A montanha de livros mais alta do mundo”, os mais novos tiveram oportunidade de conhecer a Biblioteca e visitar a exposição de pintura patente na Sala Multiuso.

No final, as crianças realizaram atividades alusivas à Páscoa.

Recorde-se que as sessões de Hora do Conto são presenciais, de inscrição gratuita. A inscrição de cada grupo deve ser efetuada com uma semana de antecedência. O número total de participantes é de 25 crianças. Os grupos interessados poderão inscrever-se através do e-mail biblioteca.municipal@chaves.pt

GC da CM de Chaves