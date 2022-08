Biblioteca Municipal de Lamego promove atividade sobre livros

Durante as férias escolares deste verão, a Biblioteca Municipal de Lamego está a promover a atividade “À descoberta do livro antigo”, dirigida aos mais novos. Na manhã desta quarta-feira, foi a vez das crianças do ATL da Santa Casa da Misericórdia ficarem a saber um pouco mais sobre a evolução do livro ao longo do tempo, através de uma apresentação multimédia.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, visitou esta iniciativa e incentivou os mais pequenos a adotarem rotinas de leitura que favoreçam o seu desenvolvimento pessoal e intelectual.

A sessão terminou com a realização de uma atividade de expressão plástica que envolveu todos os meninos.