Biblioteca Municipal de Mesão Frio acolheu iniciativa sobre educação sexual para jovens

A Biblioteca Municipal de Mesão Frio recebeu esta quinta-feira, dia 17 de junho, a Sexóloga, Psicóloga Clínica e Enfermeira, Susana de Sousa, coautora do Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) e também, colaboradora no Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte).Todas as turmas do 12.º ano, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, estiveram à conversa com a Sexóloga, que de forma muito interativa e intuitiva, estabeleceu um diálogo descontraído com os alunos, sob a égide do tema «Vamos falar de sexualidade e de relações afetivas em tempo de pandemia?».

A iniciativa surgiu no âmbito do PRESSE, programa promovido pela ARS Norte, em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino (DGEstE) – Delegação do Norte, que apoia a implementação da educação sexual nas escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo profissionais de educação e de saúde escolar.

Desta forma, os alunos ficaram informados e sensibilizados para a importância da educação sexual, numa fase das suas vidas, em que a mesma assume um papel essencial na educação para a saúde, com vista a proporcionar-lhes um futuro saudável em sociedade.