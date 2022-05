Biblioteca Municipal de Mondim de Basto dinamiza sessões de leitura encenada

A Biblioteca Municipal de Mondim de Basto encontra-se a dinamizar, durante este mês de maio, um projeto de educação literária dirigida para o público escolar do concelho.

O projeto “Maio Histórias” iniciou ontem, dia 10 de maio, com uma sessão de leitura encenada, protagonizada por Rui Ramos, com a história “Viagem de encantar para o planeta salvar”. Um momento de grande animação apreciado pelos alunos do ensino pré-escolar e do 1º, 2º e 3º anos, do ensino básico do concelho.

No próximo dia 12 de maio serão dinamizadas duas novas sessões: no Auditório da Escola Básica e Secundária, Cidália Fernandes será responsável pela animação do livro “Chamo-me… José Saramago” e na Biblioteca Municipal, os alunos do pré-escolar e dos 4º, 5º e 6ºs anos, poderão assistir à leitura encenada da história “D. Gualdim Pais, o Cruzado de Portugal, com Rui Ramos.

A Vereadora com o Pelouro da Educação, Carla Silva, acompanhou os alunos na primeira sessão deste projeto que tem como objetivo “despertar o gosto pelo livro e pela leitura junto dos alunos, uma vez que a literatura é um meio que difunde tradições e valores e, como tal, contribui para a formação completa do indivíduo e do cidadão”.