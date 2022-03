Biblioteca Municipal de Murça acolheu Sarau de Poesia

“Árvore e Floresta” foi o tema central de mais um Sarau de Poesia que se realizou no passado dia 25 de Março, na Biblioteca Municipal de Murça, e contou com a participação e envolvência de crianças, jovens e adultos. O evento contou ainda, com um momento musical, proporcionado pela atuação de alguns elementos da Orquestra Energia.

Esta actividade foi o resultado de uma iniciativa conjunta da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Murça, teve a colaboração do CLDS – Milhões de Esperança, e pretendeu aproximar gerações, fortalecer laços, partilhar vivências e experiências de leitura, criar hábitos de leitura nos jovens do 1.º ciclo, do ensino secundário e no público adulto, partilhando experiências de leitura e redescobrir o prazer de ler.

GC CMM