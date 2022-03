Biblioteca Municipal de Murça assinalou “Hora do Conto”

É através das estórias, contos e fábulas que os pequenos passam a imaginar e acreditar no amor. Essa é apenas uma das múltiplas verdades reveladas pelos livros, que podem orientar as nossas vidas desde a infância, uma verdade tão válida hoje em dia quanto “era uma vez.”

Com este tema, a Biblioteca Municipal de Murça preparou, no mês de fevereiro, uma edição da Hora do Conto baseada na fantástica obra “O Lobo que queria mudar de cor”, de Orianne Lallemand. Para retratar, acima de tudo, a importância do amor-próprio.

A Hora do Conto, contou com a presença do Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Murça, do pré-escolar e as turmas do 2º ano do 1º ciclo do Centro Escolar.

‘Estórias’ da Bruxa Mimi com o regresso da Hora do Conto à Biblioteca Municipal

A Biblioteca deu as boas vindas ao início do ano com as estórias fantásticas da Bruxa Mimi, que tanto as crianças adoram. Dos autores: “Valerie Thomas e Korky Paul”.

O livro escolhido para esta sessão foi a “Mimi e Rogério e o ano novo Chinês.”

Contamos só com a presença dos alunos do 2.º ano do 1.º ciclo no dia 28 de janeiro, devido à fase à covid 19. Desta vez, elas foram não só surpreendidas com as novas peripécias da Bruxa Mimi, como da chuva de confétis que caiu sobre elas no final do conto.

Foi um momento colorido e muito animado.