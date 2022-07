Biblioteca Municipal proporcionou Teatro de Fantoches a Crianças e Jovens do Campo de Férias

As 50 crianças e jovens dos 6 aos 13 anos de idade, que estão a participar no campo de férias municipal, «Férias Aventura 2022», assistiram esta tarde, dia 11 de julho, a um teatro de fantoches inspirado no conto «Livros didáticos, nossos melhores amigos na escola!”, uma história que ensina a pequenos e graúdos como cuidar de um livro tão importante na vida escolar e não só.

As colaboradoras da Biblioteca Municipal de Mesão Frio proporcionaram assim, uma tarde diferente e divertida, onde houve, ainda, espaço para debater a história e um atelier de pintura referente à mesma.

O «Férias Aventura 2022» está a decorrer durante o período maior de interrupção letiva, de 4 de julho até 26 de agosto, iniciativa através da qual a Câmara Municipal de Mesão Frio auxilia pais e encarregados de educação com a ocupação do tempo livre das crianças e dos jovens.