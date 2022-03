BIÉ, num concerto a solo, no Espaço Miguel Torga

BIÉ, compositor e intérprete transmontano, apresentou-se, este sábado, num concerto a solo, no Espaço Miguel Torga.

Neste que foi o primeiro espetáculo da edição de 2022 do Novas Canções da Montanha, o público presente teve oportunidade de assistir ao vivo, à estreia das canções que compõem o seu novo álbum, o primeiro escrito na sua língua materna, intitulado de “Não avisto o mar daqui”. Canções como, “A Linguagem da Respiração”, que será a sua primeira música lançada nas plataformas digitais, “A transparência” e “Temos todos tudo, estamos todos sem”, fizeram parte do repertório deste momento musical. No espetáculo houve ainda oportunidade de um breve regresso ao seu anterior álbum com a música “Drunken Eyes”.

“Não avisto o mar daqui, quando escrevi foi uma sensação de, estou atrás da montanha e o mundo parece que está lá fora e nós aqui, estamos numa coisa isolada, mas antes pelo contrário. Quando eu escrevi isso, foi uma sensação grande de o mundo está lá fora, mas nós fazemos parte dele. E, aliás, mais do que isso, com o passar do tempo cada vez mais vejo que os lugares não saem de nós e Trás-os-Montes, atrás do Marão, não vai sair e na verdade tem muito para dar, e o que acontece aqui é a prova disso” – disse.

O Novas Canções da Montanha é uma iniciativa do Município de Sabrosa para o Espaço Miguel Torga, com o apoio do Município de Vila Real e do Teatro de Vila Real, com a produção e programação a cargo da covilhete na mão. Em 2022 haverá mais espetáculos inseridos neste ciclo de música, com datas e nomes a anunciar.