“Bila Jovem Solidária”: aprovado projeto de voluntariado para a comunidade local

O Município de Vila Real recebeu, no dia 13 de maio, a notícia da aprovação do projeto “Bila Jovem Solidária”, no âmbito da candidatura apresentada por um grupo de jovens da Escola Profissional da Nervir, com o apoio do Município, ao programa Projetos de Solidariedade da Agência Nacional ERASMUS+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade.

Bila Jovem Solidária é um projeto de solidariedade e de voluntariado para a comunidade local que terá como missão ajudar uma ou mais famílias carenciadas, nomeadamente através da realização de pinturas e pequenos arranjos em habitações. O projeto terá também uma componente de intervenção na área ambiental, incorporando práticas sustentáveis e amigas do ambiente. As iniciativas solidárias serão concretizadas durante os meses de junho, julho e agosto, enquadradas no âmbito do Plano Europeu para a Juventude, dos objetivos de desenvolvimento sustentável e do Corpo Europeu de Solidariedade.

Estas atividades irão promover o espírito de iniciativa, aprendizagem não formal, a cidadania europeia ativa e o empreendedorismo social, indo ao encontro dos valores e prioridades do Corpo Europeu de Solidariedade e da União Europeia. As ações de voluntariado a desenvolver são para estes jovens ideias que querem muito colocar em prática, encontrando soluções para os desafios e situações inesperadas que irão enfrentar. O Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, recebeu na Câmara Municipal os jovens responsáveis pelo projeto, aproveitando a ocasião para lhes dar os parabéns e desejar os maiores sucessos na sua concretização.