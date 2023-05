“Bila Jovem Solidário 2023” incentiva jovens a praticarem voluntariado

Decorreu de 29 de abril a 6 de maio a iniciativa “Bila Jovem Solidário 2023”, promovida pelo Município de Vila Real, no âmbito do Mês da Juventude, com o objetivo de incentivar os jovens a serem solidários e a praticarem o voluntariado. Alexandre Favaios, Vereador da Juventude, disse que “estas iniciativas são fundamentais para fomentar o altruísmo e a solidariedade entre os jovens, que por esta via adquirem uma maior consciência social”.

A primeira atividade aconteceu no dia 29 de abril, no Parque Natural do Alvão, numa parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e com os Agrupamentos de Escuteiros 1351 Campeã e 708 Mateus. Cerca de 70 jovens, desde os lobitos até aos caminheiros, fizeram uma caminhada interpretativa, abordando algumas espécies da fauna e flora que eram encontradas, desde as urzes, às turfeiras, aves, entre outros. Durante o percurso ainda se recolheu lixo, plásticos, papel e metal, mostrando a sua sensibilidade para causas ambientais e cumprindo sempre as leis e os princípios do Escuta.

No dia 6 de maio, decorreu a última atividade, com a iniciativa de voluntariado “Aconchego do Lar” que passou pela realização de obras de melhoramento na habitação de uma família carenciada. A intervenção inclui, entre outros, trabalhos de pintura.

Os jovens voluntários que participaram nesta atividade, que contou ainda com a colaboração dos serviços de Ação Social e Saúde do Município, pertencem ao Agrupamento de Escuteiros da Campeã- 1315, Agrupamento de Escuteiros da Sé- 482 e Agrupamento Nossa Senhora da Conceição-295.