A Bila Natal está de regresso em 2021 com um programa repleto de atividades que proporcionarão momentos de convívio e confraternização nesta quadra festiva. A inauguração da iluminação de Natal, no dia 28, marcará o início das festividades. O Mercado de Natal, a Mostra de Natal das Freguesias e a passagem de Ano, com direito a Madeiro de Ano Novo e Espetáculo Musical, com a presença de Quim Barreiros, são algumas das atividades previstas.

Destaca-se ainda a atuação de Coros de alunos do Conservatório Regional de Música de Vila Real, com o seguinte programa:

Local: Avenida Carvalho Araújo (Tenda)

Dia 6 de dezembro – 18h45

Classe de Canto – Coro Infantil IV | Coro I Diogo Cão | Coro I CCB

Dia 15 de dezembro – às 18h50

Coro II Diogo Cão | Coro III Diogo Cão | Coro Orff e Coro Orff I

Dia 17 de dezembro – 10h15

Coros e Orquestra de Flautas