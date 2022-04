Bispo de Lamego celebra Missa Solene no aniversário da Santa Casa

O Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto, celebra na tarde do próximo sábado uma Missa Solene por ocasião do503º aniversário da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lamego. A eucaristia tem lugar na Igreja das Chagas, pelas 18 horas, e contará com a participação do Coro desta Santa Casa, através da apresentação de um reportório eucarístico e de música litúrgica.

O programa comemorativo do aniversário da mais antiga instituição social do concelho de Lamego também integra a realização do concerto “De Domingo a Domingo na Grande Semana”, pelo grupo de canto gregoriano “Ançã-ble” e com a participação do Coro da Misericórdia. O espetáculo decorre sábado, pelas 21h30, na Igreja das Chagas e acompanhará o percurso da Semana Santa, desde o Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa.

A atuação musical tem como grande mecenas a empresa de construção civil “Delfim Santiago Lda”. As comemorações são abertas ao público em geral.

GC SCM