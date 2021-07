Bloco de Esquerda de Vila Real entregou listas para as eleições autárquicas

O Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real entregou, no início da tarde, as listas paras as próximas eleições autárquicas.

A lista à Câmara Municipal de Vila Real é composta por, em primeiro lugar, Luís Santos; seguido por, Pedro Oliveira, Carla Carvalho, Teresa Gonçalves, Rui Cortes, João Ribeiro e Ana Gomes.

“Vila Real precisa de uma mudança e o Bloco de Esquerda está cá para a concretizar”, referiu o cabeça de lista, Luís Bastos, acrescentando que estas eleições autárquicas serão marcadas por “ideias novas e políticas sérias”, com o BE ao dispor dos vila-realenses, para trabalhar.

A lista à Assembleia Municipal é liderada por Ana Catarina Peniche e o candidato à Junta de Freguesia de Vila Real é Sérgio Sequeira Bastos.

“Apostamos conscientes de que vamos e conseguiremos fazer a diferença e, para isso, de facto, um dos nossos motivos desta candidatura é realmente conseguir, recuperar o nosso lugar como deputado à assembleia municipal. Esperamos que nestas autárquicas haja um ponto de viragem a nosso favor”, sublinhou a candidata à Assembleia Municipal.

De referir que o mandatário desta candidatura é Artur Cristóvão.