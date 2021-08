Bloco de Esquerda discorda da construção da ponte pedonal sobre o Corgo

Na passada quinta-feira, o Bloco de Esquerda (BE) de Vila Real afirmou o seu desacordo com o projeto de construção da ponte pedonal que ligará a Vila Velha à Meia Laranja, junto à Estação. “Neste projeto, questionamos tudo, desde a sua utilidade, à sua mais-valia para a cidade, à forma como está a ser planeada. Sinceramente, ficamos confusos com o objetivo da ponte, dado que chegamos à conclusão de que estamos num sítio em que não há passagem para lado nenhum e que não é frequentado”, referiu Luís Santos, candidato à Câmara Municipal de Vila Real pelo Bloco de Esquerda.

Além disso, para o cabeça de lista, caso o objetivo da construção da ponte seja a mobilidade, o Bloco já apresentou a sua alternativa: a aposta no reforço do serviço dos transportes urbanos. “O PEDU já criou percursos pedonáveis que podem ser completados por esse investimento nos transportes públicos. Não podemos gastar seis ou sete milhões numa obra que parece que é uma obra de regime que vai ficar para a posteridade”, reforçou.

Recorde-se que, uma das propostas incluídas do plano autárquico do BE propõe a gratuitidade dos transportes públicos para os vila-realenses. Por fim, Luís Santos, apontou ainda para o impacto visual e ambiental que a ponte, cujo material será betão armado, terá no local.